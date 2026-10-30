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Guale COLUMNA

Ísola: Corporación y Municipalidad son los responsables de lo que pasó en el Parque Industrial

El ingeniero Juan Carlos Ísola plantea el tema de la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.

30 Oct, 2026, 08:33 AM
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La planta de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), inaugurada entre 2018 y 2019, colapsó en su capacidad de descontaminación por falta de mantenimiento y opacidad financiera, lo que derivó en una denuncia ante la Justicia Federal.

 

Responsables clave:

 

 CODEGU: Cuestionada por la gestión diaria, la falta de inversión técnica y el destino sospechoso de las expensas cobradas.

 

 Municipalidad de Gualeguaychú: Responsable solidaria por omisión, al no fiscalizar ni auditar la planta tras aceptar su transferencia en 2018.

 

Impacto actual y consecuencias:

 

 Crisis productiva: La planta está cerrada; las industrias frenaron o redujeron su producción, amenazando el empleo local y al comercio por la recesión.

 

 Improvisación costosa: Los empresarios costean soluciones temporales de emergencia (camiones atmosféricos, baños químicos).

 

 Daño reputacional: Se deteriora la imagen histórica de la ciudad como polo productivo sustentable, ahuyentando futuras inversiones.

 

Solución urgente: Realizar una auditoría técnica externa y transparentar el uso de los fondos para recuperar la confianza y deslindar responsabilidades judiciales.

 

*Ing. Juan Carlos Ísola.

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