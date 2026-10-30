Ísola: Corporación y Municipalidad son los responsables de lo que pasó en el Parque Industrial

La planta de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), inaugurada entre 2018 y 2019, colapsó en su capacidad de descontaminación por falta de mantenimiento y opacidad financiera, lo que derivó en una denuncia ante la Justicia Federal.

Responsables clave:

 CODEGU: Cuestionada por la gestión diaria, la falta de inversión técnica y el destino sospechoso de las expensas cobradas.

 Municipalidad de Gualeguaychú: Responsable solidaria por omisión, al no fiscalizar ni auditar la planta tras aceptar su transferencia en 2018.

Impacto actual y consecuencias:

 Crisis productiva: La planta está cerrada; las industrias frenaron o redujeron su producción, amenazando el empleo local y al comercio por la recesión.

 Improvisación costosa: Los empresarios costean soluciones temporales de emergencia (camiones atmosféricos, baños químicos).

 Daño reputacional: Se deteriora la imagen histórica de la ciudad como polo productivo sustentable, ahuyentando futuras inversiones.

Solución urgente: Realizar una auditoría técnica externa y transparentar el uso de los fondos para recuperar la confianza y deslindar responsabilidades judiciales.

*Ing. Juan Carlos Ísola.