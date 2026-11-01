Robó una moto de una cochera y lo detuvieron cuando intentaba arrancarla

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este domingo, cuando un llamado telefónico al 101 alerta que en las inmediaciones de calles Irigoyen y Clavarino, un masculino se encontraba dañando un motovehículo haciendo presumir la sustracción del mismo.

Personal del Comando Radioeléctrico se dirige al lugar encontrando a una persona de 19 años de edad con una motocicleta Yamaha YBR 125, constatando daños visibles en el tambor de arranque.

Al realizar las averiguaciones logran dar con el propietario, quien manifestó que había dejado el vehículo estacionado en la cochera del edificio donde reside, a pocos metros del lugar donde se estaba trabajando, constatando posteriormente que el portón del lugar donde se encontraba la motocicleta también presentaba daños en su abertura.

En consecuencia, se procedió a comunicar lo sucedido al Fiscal de Propiedad en turno, quien dispuso el secuestro del vehículo, y la aprehensión del masculino por el supuesto delito de Robo en Flagrancia.

Prensa Jefatura Gualeguaychú

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