Tenía un pedido de detención vigente y fue arrestado durante un control en el Acceso Sur

Un hombre de 30 años fue detenido durante el mediodía de este sábado en Gualeguaychú, luego de que personal policial constatara que registraba un pedido de detención vigente.

El procedimiento se llevó adelante en el Acceso Sur de la ciudad, donde efectivos de la Comisaría Octava realizaban un operativo de control vehicular y de personas, dispuesto por las autoridades policiales.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a un hombre sobre quien pesaba una orden de detención y traslado emitida por el Juzgado de Garantías y Transición Nº 2 de Gualeguaychú.

Según se informó, el individuo registraba un pedido de rebeldía y detención vigente, en el marco de una causa judicial caratulada “Daños y otros”.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su detención y posterior traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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