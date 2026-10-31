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Guale POLICIALES

Robó herramientas y un estéreo de una camioneta, intentó escapar en bicicleta y fue detenido

Según el informe policial: un hombre de 28 años fue sorprendido tras sustraer elementos de una Fiat Fiorino en inmediaciones de Constitución y Concordia. Intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado.

31 Oct, 2026, 21:39 PM
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Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada en Gualeguaychú, acusado de sustraer herramientas y un equipo de sonido de una camioneta estacionada en la vía pública.

 

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2:45, en inmediaciones de Constitución y Concordia, luego de que una vecina alertara telefónicamente a la Policía sobre la presencia de un hombre que estaría robando elementos del interior de un vehículo.

 

A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Primera se dirigieron al lugar y observaron a un sospechoso que circulaba en bicicleta.

 

Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó una caja de herramientas e intentó escapar, aunque fue rápidamente interceptado por los uniformados.

 

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que llevaba consigo un estéreo y un cuchillo tipo serrucho.

 

Posteriormente, verificaron que una camioneta Fiat Fiorino presentaba daños y que le faltaban el equipo de sonido y otros elementos, que estarían relacionados con los objetos encontrados en poder del sospechoso.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre de 28 años y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

 

Además, se ordenó el secuestro de los elementos recuperados para su posterior restitución al propietario, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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