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Guale MOTOS POLÉMICAS

Un operativo conjunto en la zona portuaria terminó con 13 motos y un automóvil retenido

Policía, Prefectura y personal de Tránsito intervinieron la zona ante las quejas de vecinos por picadas y ruidos molestos. Un motociclista habría intentado chocar al personal por lo que se habría arrojado un cono para detenerlo.

1 Nov, 2026, 13:42 PM
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Foto captura de video
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El operativo, a cargo de Operaciones de la Policía, con el apoyo de Prefectura y el acompañamiento de personal de Tránsito municipal, culminó con 13 motos retenidas y un automóvil que también estaba realizando picadas y maniobras peligrosas.

 

Según la información oficial, el video del operativo muestra el momento en que personal uniformado arroja un cono a un motociclista con la intención de detener su marcha y evitar que choque a algunas de las personas allí presentes, situación que había ocurrido en un operativo anterior y que lesionó gravemente a una funcionaria de tránsito que sigue en recuperación tras una cirugía.

 

Con la caída del motociclista se procedió a su detención por evadir control, circular contramano, sin luces, sin espejos retrovisores y sin chapa patente. El motovehículo quedó retenido.

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