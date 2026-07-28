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Guale AMBIENTE

Se realizó un operativo de vacunación en refugios caninos

En el marco de las acciones preventivas ante eventuales crecidas del río, la Subsecretaría de Ambiente aplicó dosis a 52 caninos en Patitas. La medida busca evitar la circulación de enfermedades zoonóticas.

28 Jul, 2026, 18:47 PM
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Este martes 28 de julio se concretó una nueva jornada de vacunación contra la leptospirosis en el refugio Patitas, donde 52 caninos recibieron la inmunización correspondiente. La intervención forma parte del plan de prevención sanitaria que lleva adelante el gobierno local para resguardar la salud animal, el ambiente y la comunidad.

 

La actividad estuvo coordinada por el área de Veterinaria, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria. El abordaje responde a una planificación preventiva frente a posibles crecidas del río Gualeguaychú a raíz de los efectos del fenómeno climático “El niño” que aumenta las probabilidades de propagación de enfermedades transmisibles entre animales y personas.

 

Sobre las tareas realizadas, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “la vacunación es una herramienta fundamental para proteger la salud de los animales, prevenir enfermedades que pueden transmitirse a las personas y fortalecer el cuidado del ambiente. Desde el Gobierno municipal entendemos que la prevención es una política pública prioritaria, por eso desarrollamos estas acciones en los refugios y en cada territorio donde resulta necesario anticiparnos a los riesgos sanitarios”.

 

Con este operativo, el refugio “Patitas” sumó sus animales al plan de inmunización municipal. De acuerdo al cronograma del área sanitaria, el refugio “San Roque” dispone actualmente de cobertura vigente hasta el año 2027, en tanto que en el refugio “La Casita” la vacunación se renovará durante el transcurso del próximo mes.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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