Corte parcial de tránsito en calle San Martín por trabajos de poda

La Dirección de Tránsito de la Agencia de Seguridad informa que este miércoles 29 de julio se realizará un corte parcial y momentáneo sobre calle San Martín, entre Rocamora y Alberdi, debido a trabajos de poda a cargo de la Dirección de Espacios Verdes.

El operativo se desarrollará entre las 7 y las 13 horas. A medida que avancen las tareas y las condiciones de seguridad lo permitan, la circulación será habilitada progresivamente en los sectores donde hayan finalizado los trabajos.

Se solicita a quienes circulen por la zona utilizar vías alternativas, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de Tránsito.

Asimismo, se pide a vecinos y frentistas no dejar vehículos estacionados sobre el tramo afectado durante el horario del operativo, con el objetivo de facilitar el ingreso de los equipos y garantizar el correcto desarrollo de la poda.

Municipalidad de Gualeguaychú