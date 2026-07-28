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Guale CORTE

Corte parcial de tránsito en calle San Martín por trabajos de poda

La restricción se implementará este miércoles 29 de julio, de 7 a 13 horas, entre Rocamora y Alberdi. Se solicita evitar la zona y no estacionar vehículos en el tramo afectado.

28 Jul, 2026, 16:46 PM
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La Dirección de Tránsito de la Agencia de Seguridad informa que este miércoles 29 de julio se realizará un corte parcial y momentáneo sobre calle San Martín, entre Rocamora y Alberdi, debido a trabajos de poda a cargo de la Dirección de Espacios Verdes.

 

El operativo se desarrollará entre las 7 y las 13 horas. A medida que avancen las tareas y las condiciones de seguridad lo permitan, la circulación será habilitada progresivamente en los sectores donde hayan finalizado los trabajos.

 

Se solicita a quienes circulen por la zona utilizar vías alternativas, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de Tránsito.

 

Asimismo, se pide a vecinos y frentistas no dejar vehículos estacionados sobre el tramo afectado durante el horario del operativo, con el objetivo de facilitar el ingreso de los equipos y garantizar el correcto desarrollo de la poda.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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CORTE TRÁNSITO AGENCIA DE SEGURIDAD

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