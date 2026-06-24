Alertan por lluvias, tormentas y frío polar desde el fin de semana

La ciclogénesis en Entre Ríos se perfila como uno de los fenómenos meteorológicos más relevantes de los próximos días, con pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y una nueva irrupción de aire polar que provocará temperaturas extremas y heladas generalizadas en gran parte de la provincia.

La llegada del fenómeno mantiene en alerta a especialistas y organismos meteorológicos debido al impacto que podría generar sobre distintas localidades del territorio provincial. La ciclogénesis, asociada a la formación e intensificación de un sistema de baja presión, favorecerá condiciones de inestabilidad que se traducirán en lluvias persistentes, tormentas y ráfagas de viento de significativa intensidad.

Según las proyecciones meteorológicas, el evento comenzará a desarrollarse durante el fin de semana y tendrá su mayor incidencia entre el domingo y el lunes. Las condiciones estarán acompañadas por un marcado cambio de tiempo que afectará tanto a las zonas urbanas como a los sectores rurales de la provincia.

El sur de Entre Ríos aparece entre las regiones que podrían experimentar los efectos más notorios del fenómeno. Allí se prevén acumulados importantes de precipitaciones y ráfagas que, en algunos momentos, podrían alcanzar velocidades considerables, especialmente en áreas expuestas y cercanas a cursos de agua.

Una vez que la ciclogénesis comience a desplazarse hacia el océano Atlántico, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar de manera gradual. Sin embargo, la mejora estará acompañada por el ingreso de una nueva masa de aire polar que volverá a provocar un fuerte descenso de las temperaturas.

Los modelos meteorológicos anticipan mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0 °C en diversas zonas rurales de Entre Ríos. Esta situación favorecerá la aparición de heladas de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Con información de elonce.com

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