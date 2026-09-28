Temporal en Gualeguaychú: cuatro postes caídos y cortes de luz en distintas zonas

Al cierre de la jornada, varias líneas fueron normalizadas y otras continuaban en horas de la tarde del domingo, con el servicio parcialmente restablecido.

Según el informe de la Cooperativa, las complicaciones se registraron en las líneas de Costa Uruguay Sur, sobre el Camino del Medio y el Camino de Abajo; en la Ruta Provincial 42, zona de El Potrero; y en Colonia Elía, donde se reportaron cuatro postes caídos de la línea troncal.

Las cuadrillas trabajaron en las tareas de reparación y despeje de líneas, en los sectores donde las condiciones del terreno permitieron el acceso.

Los trabajos estuvieron destinados a recuperar el servicio afectado por los daños ocasionados por el temporal.

Al finalizar el día, la Cooperativa informó que se encontraban normalizadas las líneas de Ruta Provincial 42, Camino de Abajo y la troncal de Colonia Elía. En tanto, el servicio sobre el Camino del Medio permanecía parcialmente normalizado