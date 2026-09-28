Adiós a los cables del año 70: importante obra eléctrica hacia Pueblo Belgrano

La Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. informó que durante la mañana de este sábado 26 de septiembre concluyeron con éxito los trabajos de renovación y conexión del nuevo tendido subterráneo en el Alimentador 10, una obra estratégica que optimiza la distribución de energía hacia Pueblo Belgrano y zonas de influencia.

La intervención requirió una interrupción programada del servicio eléctrico entre las 07:30 y las 11:30 horas en los sectores de Pueblo Belgrano, Nuevo Pueblo Belgrano, Camino a Ñandubaysal, Ruta Internacional 136, El Potrero y Camino de la Costa. El corte operativo permitió que las cuadrillas técnicas de planta ejecutaran las maniobras de empalme y conexión bajo estrictas condiciones de seguridad para el personal.

La obra contempló una inversión cooperativa que superó los 45 millones de pesos en insumos y conductores específicos). A través de esta erogación de fondos propios, se reemplazaron 150 metros lineales de cable subterráneo (un tramo de 50 metros tripolares) correspondientes a una instalación que databa de la década del 70.

Con la instalación de los nuevos conductores unipolares de última generación de 33 kV, la Cooperativa aumentó la capacidad de transporte de la línea. Esta mejora técnica no solo elimina restricciones de potencia ante picos de demanda estacionales, sino que otorga un esquema de mayor confiabilidad operativa: ante cualquier contingencia, la falla queda aislada por fase sin comprometer la totalidad del alimentador.

Desde el Consejo de Administración destacaron el cumplimiento de los plazos de obra planificados para la jornada del sábado y agradecieron la colaboración y comprensión de los vecinos y comerciantes de Pueblo Belgrano y los caminos turísticos durante el lapso que demandaron las tareas en el terreno. Con este hito concluido, la Cooperativa reafirma su política de reinversión continua en infraestructura técnica para asegurar un servicio estable, moderno y seguro para toda la comunidad.