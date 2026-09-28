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Guale

Dos hombres fueron aprehendidos por presunto hurto

Fueron interceptados durante un operativo preventivo en la zona de Concordia y Montevideo. Llevaban una mochila con elementos y documentación perteneciente a un vecino, quien denunció la sustracción de objetos de su vehículo.

28 Sep, 2026, 11:12 AM
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Dos hombres de 31 y 22 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes en Gualeguaychú, luego de ser interceptados por personal del Comando Radioeléctrico – Motorizada.

 

El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles Concordia y Montevideo, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron que ambos sujetos intentaron evadir su identificación.

 

Durante el control, exhibieron elementos que transportaban en una mochila, entre ellos una billetera con documentación perteneciente a otra persona, un vecino de la ciudad. La Policía localizó al propietario y pudieron constatar, según su testimonio que le habían sustraído las pertenencias del interior de su vehículo.

 

Tras informar lo ocurrido a la Fiscalía de Propiedad, se dispuso la aprehensión de ambos hombres.

 

Fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación.

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