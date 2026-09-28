Dos hombres fueron aprehendidos por presunto hurto

Dos hombres de 31 y 22 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes en Gualeguaychú, luego de ser interceptados por personal del Comando Radioeléctrico – Motorizada.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles Concordia y Montevideo, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron que ambos sujetos intentaron evadir su identificación.

Durante el control, exhibieron elementos que transportaban en una mochila, entre ellos una billetera con documentación perteneciente a otra persona, un vecino de la ciudad. La Policía localizó al propietario y pudieron constatar, según su testimonio que le habían sustraído las pertenencias del interior de su vehículo.

Tras informar lo ocurrido a la Fiscalía de Propiedad, se dispuso la aprehensión de ambos hombres.

Fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación.