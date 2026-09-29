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Guale POLICIALES

Persiguió al ladrón y lo entregó a la Policía

El propietario del carrito de Plaza Belgrano vio a un hombre que se metió en su auto para robar y lo pudo atrapar.

29 Sep, 2026, 20:18 PM
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Durante el mediodía de este martes, personal de la Comisaría Cuarta intervino ante un hecho de hurto y aprehendió al autor, un hombre de 43 años, en Clavarino y Paraguay.

 

El procedimiento se inició a raíz de un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona que tenía retenido a un hombre. Al arribar los efectivos, se entrevistaron con un señor de 48 años, propietario de un carrito ubicado en Plaza Belgrano, quien manifestó que mientras se encontraba cerrando su puesto observó a un sujeto con medio cuerpo dentro de su vehículo.

 

Al advertir su presencia, el individuo emprendió la fuga a bordo de una bicicleta. El damnificado logró alcanzarlo y retenerlo hasta el arribo del personal policial.

 

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y posteriormente el aprehendido fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía de Propiedad.

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