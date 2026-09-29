Detuvieron a un hombre con pedido de captura por un robo

En la noche del lunes, alrededor de las 23h, personal de la Comisaría Primera llevó a cabo la aprehensión de un hombre de 38 años en las inmediaciones de las calles Hernández y Andrade.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un pedido de detención vigente en el marco de un legajo tramitado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), en una causa caratulada por el delito de robo, con la modalidad de arrebato en las inmediaciones de calles San Martin y Hernández, ocurrido el domingo.

El hombre fue localizado por los efectivos policiales y se entregó de manera voluntaria, tras ser notificado de los motivos de la medida judicial.

Informado el fiscal de turno sobre el procedimiento, dispuso el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.