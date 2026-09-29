Una mujer fue detenida por hurto

La intervención se originó a partir del aviso de vecinos, quienes alertaron sobre una situación de conflicto entre un hombre de avanzada edad y una mujer. Al arribar al lugar, los funcionarios policiales constataron que la mujer habría sustraído del domicilio una bicicleta, dos frazadas y una billetera con dinero.

La ciudadana, de 37 años de edad, se encontraba en el lugar debido a que había regresado para devolver la bicicleta, momento en que fue demorada por el personal policial.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad, se dispuso la aprehensión de la mujer y el inicio de las actuaciones de rigor.

Colaboró personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para el traslado de la aprehendida, quedando a disposición de la Justicia.