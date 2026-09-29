 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CORPORACIÓN

Gustavo Isaack se hace cargo de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú en el momento más complejo de la entidad

Exdecano de Bromatología, fue designado por unanimidad. Se renovará parcialmente el consejo directivo.

29 Sep, 2026, 09:36 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

El exdecano de la Facultad de Bromatología, Gustavo Isaack, fue elegido por unanimidad nuevo presidente de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), en reemplazo de Tomás Fogg.

 

La designación se produce en el momento más complicado de la llamada “entidad de entidades” de la ciudad, que enfrenta una grave causa por contaminación que incluyó el cierre de la planta de tratamientos del Parque Industrial, que precisamente administra la Corporación. En relación con ello, el Juzgado Federal de Gualeguaychú llamó a indagatoria a 13 integrantes de la institución.

 

Además de Isaack, la entidad avanzará en estos días en la conformación del nuevo consejo directivo. Según uno de los participantes en la asamblea, se mantendrán algunos integrantes actuales y serán incorporados otros.

 

Gustavo Alberto Isaack es docente y licenciado en Bromatología, que se desempeñó como decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en la sede de Gualeguaychú.

 

En su activa gestión en Bromatología, Isaack impulsó proyectos clave como la reactivación de obras para laboratorios y aulas de la carrera de Veterinaria, la apertura de nuevas inscripciones para las carreras gratuitas y el fortalecimiento de actividades de extensión interinstitucionales en la región.

 

Entidades de la Corporación

 

La Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú está integrada por las siguientes instituciones de Gualeguaychú.

 

Asociación de Ingenieros Agrónomos de Gualeguaychú

 

Asociación de Hoteleros y Gastronómicos Gualeguaychú

 

Asociación Síndrome de Down de Gualeguaychú

 

Biblioteca Popular “Sarmiento”

 

Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú

 

Cámara de la Industria de Gualeguaychú

 

Centro de Almaceneros y Afines de Gualeguaychú

 

Centro de Defensa Comercial é Industrial de Gualeguaychú

 

Centro Regional Gualeguaychú de la U.C.U

 

Círculo Farmacéutico Gualeguaychú

 

Colegio de Abogados Gualeguaychú

 

Colegio de Arquitectos de Entre Ríos – Regional Sureste

 

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Dpto. Gchú.

 

Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos – Delegación Gchú.

 

Colegio de Martilleros Gualeguaychú

 

Colegio de Médicos Veterinarios - Seccional Departamental

 

Colegio Médico de Gualeguaychú

 

Comisión Notarial de Gualeguaychú

 

Confederación General del Trabajo – Delegación Regional Gchú

 

Cooperativa Arroceros de Gualeguaychú Limitada

 

Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gchú. Ltda.

 

Cooperativa Escolar de Enseñanza Agropecuaria de Gchú. Ltda.

 

Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos

 

Federación Agraria Argentina – Filial Gualeguaychú

 

Instituto “Magnasco”

 

Instituto del Profesorado “Sedes Sapientiae”

 

Instituto Sup. de Perfeccionamiento y Especialización Docente (ISPED)

 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú

 

Sociedad Rural Gualeguaychú

Temas

CORPORACIÓN

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso