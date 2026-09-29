 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale AGUA

Comenzó la purga y limpieza de los pozos semisurgentes previo a la temporada de verano

Los trabajos, programados con anticipación, apuntan a que el servicio llegue con mayor presión a los hogares cuando los días de calor fuercen una mayor demanda en el servicio de agua potable.

29 Sep, 2026, 10:44 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

La Dirección de Obras Sanitarias puso en marcha, de manera paulatina y planificada, el acondicionamiento de varias perforaciones semisurgentes para que estén en condiciones óptimas de inyectar agua potable a la red cuando comiencen los meses de mayor demanda como lo son los de la temporada estival.

 

La tarea inicial se encaró en la perforación del Barrio 200 Viviendas, en calle Roffo al fondo, en la zona norte de la ciudad, y con el correr de los días se abordarán estos mismos trabajos en otros puntos de la ciudad, como los pozos Alippi, en España al fondo, y el que está en el barrio, ambos en el sur.

 

El titular de Obras Sanitarias, Raúl Norberto Sánchez, detalló el método y el objetivo: “Utilizamos el sistema de los cordones para evacuar todo ese líquido como parte del proceso de limpieza y purga. Durante el resto del año son alrededor de 15 los que siguen en funcionamiento, y este año queremos empezar con este proceso ahora en primavera la reactivación de los restantes y vincularlos de manera paulatina, y no tener que hacer todo a último momento cuando la demanda ya es elevada”.

 

El procedimiento exige una actividad de 24 horas como mínimo, con el fin de eliminar la turbiedad, lograr que el insumo reúna las condiciones ideales según el análisis microbiológico y quitar las impurezas acumuladas durante los meses de inactividad.

 

Se informa a los vecinos y a toda la comunidad que, mientras se extiendan las labores, habrá abundante caudal sobre las calzadas de la zona, algo totalmente normal y contemplado en la planificación.

 

La red se abastece en la época estival con más de 25 pozos semisurgentes, y cada perforación nueva suele aportar entre 35.000 y 40.000 litros por hora para mejorar la presión en los meses de mayor consumo.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

AGUA Municipalidad OBRAS SANITARIAS AGUA POTABLE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso