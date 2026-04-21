Se estima que en un mes finalizarían las obras en el Teatro Gualeguaychú

Juan Ojeda, responsable de obra en el Teatro Gualeguaychú, indicó en RADIO MÁXIMA que “se trató de desperdiciar lo menos posible de madera para conservar la gran mayoría de la época”, aclaró.

En tanto que otras, debieron ser reemplazadas, por su estado. Para esto se llegó a un consenso entre Monumentos Históricos de la provincia y de nación.

El periodo de trabajo se extendió fuera de los términos previstos, pero remarcó que era necesario para definir los pasos a seguir de manera correcta. “Hay que tratar no errar y hacer lo mejor posible con la mejor madera y la parte eléctrica, que es fundamental”, dijo.

Se estima que las obras que iniciaron en el mes de septiembre del año pasado, finalizarían aproximadamente en un mes. “Hay procesos que hay que ir consultando para que a futuro no perjudique el funcionamiento del teatro”, expresó.

Ojeda indicó que la última etapa de trabajo prevé poner la tirantería, los fenólicos, el amianto, hidrófugos antiincendios, instalar el sistema de electricidad y el piso, poner la madera, pulir el piso y la instalación de butacas. También se busca ampliar los espacios de ventilación.