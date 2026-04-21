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Guale PAPA FRANCISCO

“Hay corazoncitos que todavía están con el Papa Francisco”, destacan desde una librería local a un año de su muerte

Mabel, es vendedora en una librería de la ciudad y resaltó en RADIO MÁXIMA, que a un año de la muerte de Francisco, en Gualeguaychú persiste la búsqueda de sus obras.

21 Abr, 2026, 12:01 PM

La vendedora destacó la figura del Papa Francisco y señaló que “ha dejado un gran legado”.

 

Mabel resaltó las enseñanzas que dejó el fallecido Pontífice en los jóvenes y observó que muchos adolescentes llegan al local en busca de la cruz del Buen Pastor, la cruz pectoral de Francisco, de origen jesuita.

 

 

“Ha marcado mucho en personas muy jóvenes, fue espectacular. Esto venía de antes su muerte”, describió.

 

Además de la cruz, creció la demanda de los libros y documentos de Jorge Bergoglio. Mabel lo definió como una persona “muy activa” en su pastoral.

 

La cruz del Buen Pastor, tiene un precio de entre mil y 1500 pesos. Mientras que los libros rondan los 14 mil pesos, en temas como Familia y Esperanza. Se venden además, almanaques. “Hay corazoncitos que todavía están con el Papa Francisco”, expresó.

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PAPA FRANCISCO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

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