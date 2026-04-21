Hernán Morales ya cumple la condena a 11 años por el homicidio de Scherer en la “fiesta trágica”

Hernán Ezequiel Morales, de 30 años, cumple la condena a 11 años de prisión por el homicidio de Raúl Alfredo Scherer, ocurrido el 2 de noviembre de 2025 al término de una fiesta familiar en un campo de Las Mercedes, cerca de Larroque.

Las imágenes del crimen se viralizaron en un video que mostraba el momento del disparo con un arma larga. El infortunado Scherer, de 69 años, había organizado una fiesta familiar y vecinal para festejar su jubilación.

La condena se dictó en el marco de un juicio abreviado. Al respecto, el abogado de la familia de Scherer, Alfio Gette, manifestó en RADIO MÁXIMA que “en cuanto al monto de la pena teníamos otra expectativa, pero en Entre Ríos existe el juicio por jurados, donde se vienen dando algunos veredictos de no culpabilidad. Pero, a menos de seis meses del hecho, la persona está condenada y cumpliendo la condena”.

Agregó que “el hecho quedó filmado. No sé cómo podría llegar a interpretar el jurado cuando Morales llega con el arma, y al momento de producirse el disparo, es cuando el padrastro le pega con un hierro en el cráneo. Podía existir una defensa en ese sentido, amén de que Morales no tiene antecedentes penales y padece de una adicción, lo que se toma como un atenuante. Frente a todas esas circunstancias, la familia entendió que con un juicio abreviado se evitaba la posibilidad de una condena menor.