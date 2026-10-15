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Guale POLICIALES

Robó un celular de una despensa y fue detenido a pocas cuadras

El hombre de 37 años fue interceptado por la Policía con el teléfono sustraído en su poder. Quedó alojado en Jefatura Departamental.

15 Oct, 2026, 21:51 PM
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Un hombre de 37 años fue detenido durante la tarde de este jueves, acusado de sustraer un teléfono celular de una despensa de Gualeguaychú.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 18:10, cuando personal de la Comisaría Tercera recibió un aviso sobre el robo de un celular en un comercio de la ciudad.

 

A partir de las características aportadas, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en la intersección de Boulevard Montana y Rosario.

 

Al identificarlo, los policías constataron que tenía en su poder el teléfono denunciado como sustraído, por lo que se dio intervención a la Fiscalía.

 

La autoridad judicial dispuso el secuestro del celular y la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal motorizado y agentes del puesto policial ubicado en Santiago Díaz y Federación.

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