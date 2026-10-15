Robó un celular de una despensa y fue detenido a pocas cuadras

Un hombre de 37 años fue detenido durante la tarde de este jueves, acusado de sustraer un teléfono celular de una despensa de Gualeguaychú.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:10, cuando personal de la Comisaría Tercera recibió un aviso sobre el robo de un celular en un comercio de la ciudad.

A partir de las características aportadas, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en la intersección de Boulevard Montana y Rosario.

Al identificarlo, los policías constataron que tenía en su poder el teléfono denunciado como sustraído, por lo que se dio intervención a la Fiscalía.

La autoridad judicial dispuso el secuestro del celular y la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal motorizado y agentes del puesto policial ubicado en Santiago Díaz y Federación.

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