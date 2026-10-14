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Guale TURISMO

Hoteleros y gastronómicos aclaran que “Gualeguaychú no está inundada y está habilitada para el turismo”

Los prestadores preocupados por informaciones erróneas que se viralizan, con títulos erróneos e imágenes que no son actuales.

14 Oct, 2026, 10:17 AM
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Renzo Leuze, integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, manifestó en RADIO MÁXIMA que en el sector preocupa la desinformación respecto de las inundaciones, al subrayar que “la ciudad está súper ocupable, la costanera a disposición, los circuitos náuticos…”.

 

Leuze agregó que “la desinformación genera daños”, y ejemplificó que luego de la difusión de noticias falsas sobre la situación en Gualeguaychú, “ a muchos prestadores les bajaron las reservas”.

 

No hemos llegado siquiera a los niveles de alerta, como para salir a decir que la ciudad está inundada. Venimos de una temporada de invierno malísima para hoteleros y gastronómicos, y esto no ayuda en nada”, señaló el dirigente.

 

Dijo además que “nosotros últimamente manejamos un turismo de fines de semana y escapadas, y toman la decisión a último momento, pero si salen esas informaciones, seguramente mucha gente toma la decisión de suspender el viaje”.

 

Añadió que “estamos en la previa del Mundial de Canotaje que se desarrollará en nuestro río, en la costanera, un espectáculo nunca antes visto en la ciudad y en Sudamérica, pero si se viraliza información errónea no está para nada bueno”.

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