“Estamos viendo la naturaleza a través de las redes sociales”: el mensaje de la carroza ganadora de La Salle

El Colegio Villa Malvina (La Salle) destacó con su carroza estudiantil y obtuvo el primer puesto en la categoría primaveral y dejó un contundente mensaje. Los estudiantes resaltaron, además, el trabajo en equipo.

Juan Ignacio, Delfino, Angela y Constanza, estudiantes de 5º A del colegio Villa Malvina (La Salle) trabajaron junto a su coordinador “Coco” Mengochea y obtuvieron el primer puesto con su carroza “Regar la vida”, en la categoría Primaveral.

“La carroza habla sobre cómo los adolescentes de hoy estamos viendo la naturaleza a través de las redes sociales y nos estamos perdiendo lo que vieron nuestros abuelos, como veían la naturaleza”, expresó una de las estudiantes para RADIO MÁXIMA, y agregó que “los actores que pusimos estaban muy concentrados en la tecnología, siendo que arriba de ellos está la naturaleza y pueden presenciarla y vivenciarla”.

En este sentido señalaron que “había elementos en la carroza que simbolizaban lo que tenemos que romper para salir y vivenciarla nosotros mismos”.

Entre los principales elementos utilizados se encontró cartón prensado, cartones, pintura, hierro y engrudo. Resaltaron también la colaboración de las familias.

Para reunir los fondos necesarios los estudiantes participaron en encuentros como la Rural y la Fiesta del 25 de Mayo. “Hicimos muchas ventas y juntamos la plata. Gastamos en iluminación y en la estructura. Lo demás, cartón, maples, nos fueron regalando. Lo principal era la iluminación”.

“Se vio mucho trabajo en equipo, hasta el último día. Hubo mucho acompañamiento de los padres. Los coordinadores estuvieron con nosotros hasta el final, alentándonos. Nos gustó mucho la experiencia”, expresaron.