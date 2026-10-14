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Guale FUNDACIÓN

Los 243 años de Gualeguaychú se celebrarán en la Plaza de los Antepasados

El acto por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad se realizará el lunes 19 de octubre a las 10:30 h. Se invita a la comunidad a participar del mismo.

14 Oct, 2026, 18:27 PM
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El próximo lunes 19 de octubre, a las 10:30 h, se realizará el acto oficial por el 243.º aniversario de la fundación de Gualeguaychú, en la Plaza de los Antepasados, ubicada en la intersección de Asisclo Méndez y Ayacucho. La ceremonia será una oportunidad para recordar los orígenes de la ciudad y rendir homenaje a quienes formaron parte de su historia.

 

La actividad es organizada por el Gobierno de Gualeguaychú y se desarrollará en uno de los espacios históricos más representativos de la ciudad, donde se asentó el primer núcleo poblacional, antes de su traslado al emplazamiento actual.

 

Gualeguaychú fue fundada oficialmente el 18 de octubre de 1783 por Tomás de Rocamora, quien, por disposición del virrey Juan José de Vértiz, llevó adelante la organización de distintas poblaciones entrerrianas. En el caso de Gualeguaychú, el proceso implicó trasladar el asentamiento original hacia terrenos más elevados, menos expuestos a las crecientes del río y con mejores condiciones para su desarrollo.

 

El lugar elegido para establecer la Villa de San José de Gualeguaychú fue el entorno de la actual plaza San Martín, donde Rocamora dispuso el trazado urbano, la distribución de solares y la ubicación de las principales instituciones civiles y religiosas.

 

La Plaza de los Antepasados conserva un vínculo directo con aquella etapa anterior a la fundación oficial. Allí se encuentra la Capilla Nuestra Señora del Rosario, que recuerda la presencia de los primeros pobladores y la importancia de este sector en la conformación histórica de Gualeguaychú.

 

El acto del lunes permitirá conmemorar los 243 años de aquel acontecimiento fundacional y recuperar la memoria de quienes habitaron estas tierras antes de 1783.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se invita a vecinos, instituciones y establecimientos educativos a participar de la ceremonia, que tendrá lugar el lunes 19 de octubre, a partir de las 10:30 h, en la Plaza de los Antepasados.

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