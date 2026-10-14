 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ORDENANZA

Pueblo Belgrano refuerza los controles en terrenos baldíos y advierte sobre multas

La Ordenanza Nº 015/16 establece la obligación de mantener los terrenos limpios, desmalezados y libres de residuos. Las sanciones previstas van de 50 a 500 litros de nafta súper.

14 Oct, 2026, 18:42 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La Municipalidad de Pueblo General Belgrano recuerda a los propietarios de terrenos baldíos, casas abandonadas y construcciones paralizadas que deben mantener estos espacios en condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 015/16.

 

La falta de mantenimiento de estos lugares puede favorecer la proliferación de insectos y roedores, la presencia de víboras y otros animales, la generación de malos olores y el aumento de los riesgos de incendio, situaciones que afectan la seguridad, la higiene y la calidad de vida de los vecinos.

En este marco, el incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa puede dar lugar a la intervención municipal para realizar las tareas de limpieza correspondientes, con cargo al propietario, además de la aplicación de las sanciones económicas establecidas.

 

Las multas previstas en la ordenanza van de 50 a 500 litros de nafta súper, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa.

 

Desde el Municipio se recuerda que el mantenimiento de los terrenos particulares no es solamente una cuestión individual, sino también una responsabilidad vinculada al cuidado del entorno y la convivencia comunitaria.

 

Mantener los terrenos limpios y desmalezados contribuye a prevenir riesgos, mejorar las condiciones sanitarias y construir un Pueblo Belgrano más seguro y ordenado.

Temas

ORDENANZA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso