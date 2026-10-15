Gualeguaychú se sumó a la Marcha Federal Universitaria con fuertes reclamos por el financiamiento

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, este jueves por la tarde se realizó una movilización en Gualeguaychú en defensa de la educación pública y en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales.

Durante la jornada se dio lectura a un documento titulado “Por la universidad pública, los derechos sociales y la soberanía nacional”, en el que se expuso la preocupación de la comunidad universitaria por la situación presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior.

Uno de los principales puntos del documento fue la reducción de los recursos destinados a las universidades nacionales. Según las cifras presentadas por los convocantes, las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

Además, advirtieron sobre un posible recorte de un tercio del presupuesto universitario para 2027, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el texto leído durante la marcha.

“El financiamiento del sistema universitario nacional se encuentra en un estado terminal”, expresaron en el documento, donde también señalaron que las instituciones ya funcionan con importantes restricciones presupuestarias.

Reclamos salariales y por las becas estudiantiles

Otro de los ejes centrales de la movilización fue la situación económica de los trabajadores universitarios.

En el documento, los manifestantes cuestionaron la política salarial del Gobierno nacional y sostuvieron que el poder adquisitivo de docentes y no docentes sufrió un fuerte deterioro.

Según afirmaron, los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años, una situación que vincularon con las dificultades para sostener el funcionamiento del sistema educativo.

También manifestaron preocupación por los programas de acompañamiento económico destinados a los estudiantes.

En ese sentido, denunciaron que las principales becas nacionales permanecen congeladas o suspendidas, lo que, según señalaron, profundiza las desigualdades y dificulta la continuidad de los estudios para numerosos jóvenes.

Un reclamo que incluyó a otros sectores

La quinta Marcha Federal Universitaria también incorporó reivindicaciones de otros sectores sociales.

En el documento leído en Gualeguaychú, la comunidad universitaria expresó su solidaridad con jubilados, artistas, educadores y personas con discapacidad, al considerar que atraviesan situaciones de vulneración de derechos.

Asimismo, se incluyó un posicionamiento en defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales, con un rechazo a la venta de tierras a extranjeros.

Los participantes destacaron el papel de las universidades públicas en la formación de profesionales, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la producción de conocimientos necesarios para el crecimiento del país.

El pedido a la Corte Suprema

Hacia el cierre del documento, los manifestantes solicitaron el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la sociedad en general para sostener el reclamo por el financiamiento universitario.

También advirtieron sobre las consecuencias que, a su entender, podría generar la continuidad de las restricciones presupuestarias sobre la calidad educativa, la investigación y las oportunidades de formación.

La movilización en Gualeguaychú concluyó con un mensaje en defensa del sistema universitario nacional: “¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública, ciencia y soberanía!”

Fuente: documento leído durante la V Marcha Federal Universitaria en Gualeguaychú, 15 de octubre de 2026. Las cifras presupuestarias y las proyecciones corresponden a lo expresado por los convocantes.

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