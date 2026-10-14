Finalizó el asfaltado de calle Avellaneda entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva

El Gobierno de Gualeguaychú finalizó este miércoles la pavimentación del tramo de calle Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva, en la zona cercana a la rotonda de Avenida Parque y Avenida Artigas.

La iniciativa encarada por el intendente Mauricio Davico busca que la trama vial de la ciudad tenga una circulación óptima y segura, algo que reclaman desde hace años los vecinos y la comunidad entera.

En total, son 22 las cuadras asfaltadas desde que se puso en marcha el plan en julio pasado, período de tiempo en el cual se debieron sortear varios días en los que el clima no permitió el trabajo normal.

Suman así, 9.155 metros cuadrados y más de 1.591 metros lineales de superficie trabajada, finalizada y habilitada al tráfico vehicular.

Vale destacar que antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta. Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

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Estas tareas garantizan no sólo un mejor funcionamiento en el suministro sino que además se asegurará de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que se realicen mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

La iniciativa del Plan de Asfaltado impulsado por el intendente Mauricio Davico tiende a transformar la vida cotidiana de los vecinos, mejorar el tránsito, valorizar las propiedades y facilitar el tráfico vehicular en zonas que históricamente vieron dificultado el acceso inmediato.

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