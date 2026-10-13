Dolor en Urdinarrain: tres víctimas fatales y una historia de vida y de amor

Las víctimas fatales de siniestro vial ocurrido en la madrugada en Rosario del Tala, fueron identificadas como Franco Díaz de 21 años, su madre Jachy Arriola de 53, y el chofer municipal Leandro Perovich, de 35 años.

Franco viajaba con su madre a Paraná para realizar controles médicos, tras la donación de un riñón que la mamá le había hecho por un problema renal. El trasplante fue en noviembre de 2024, luego de un tratamiento de diálisis.

La tragedia ocurrió alrededor de las 4:50, a la altura del kilómetro 56 de la Ruta Provincial 39, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. La Citroën Berlingo en la que viajaban, perteneciente a la Municipalidad de Urdinarrain, chocó frontalmente contra un camión que transportaba bolsas de cal.

La Berlingo había salido a las 3,30 de Urdinarrain hacia la capital provincial, donde tenían un turno médico.

El camión habría embestido a un equino que se encontraba sobre la ruta. Como consecuencia del impacto, el conductor habría perdido el control, se cruzó de carril y chocó de frente contra la Citroën Berlingo que circulaba en sentido contrario.

Fuentes: El Once, Máxima.