Con desfiles y carnaval preparan la ceremonia de apertura del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

El miércoles 21 de octubre, a las 18 h, la ciudad dará la bienvenida a los deportistas de distintos países que participarán del Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026.

Gualeguaychú se prepara para vivir una ceremonia de apertura que combinará deporte, identidad, cultura y tradición. Bajo el nombre “Gualeguaychú abraza al mundo”, el acto inaugural del Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026 se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre, a las 18 h, en un escenario montado en la intersección de Morrogh Bernard y Giusto, frente a la Plaza de los Amigos, sobre el mirador donde se encuentra el cartel identificatorio de la ciudad.

La ceremonia marcará el comienzo de una competencia internacional que reunirá a deportistas de distintos países y ofrecerá a vecinos y visitantes una oportunidad para compartir las expresiones culturales que forman parte de la identidad gualeguaychuense.

El programa comenzará con la entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras de bienvenida del intendente Mauricio Davico, seguidas por los mensajes de otras autoridades y representantes de la organización del campeonato.

Un desfile que celebra la confluencia de culturas y la identidad local

Uno de los momentos centrales será el desfile de representantes de distintas colectividades, encabezado por un tren-carroza perteneciente a la reciente Fiesta Nacional de las Carrozas Estudiantiles, realizada en el Corsódromo “José Luis Gestro”.

A continuación, desfilarán las delegaciones de los países participantes del Mundial, que se presentarán por orden alfabético. La marcha estará encabezada por las banderas de Argentina, Entre Ríos y Gualeguaychú, como expresión de la identidad nacional, provincial y local que acompañará este encuentro deportivo internacional.

La participación de los estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes de la ciudad también tendrá un lugar destacado. Jóvenes del Instituto Dr. José María Bértora, del Instituto Luis María Bettendorff, de la institución educativa vinculada al Racing Club y de las escuelas del Club de Pescadores y Juventud Unida acompañarán el desfile portando banderas, en una representación que vincula la educación, el deporte y la participación comunitaria.

Música, Carnaval y tradición estudiantil

El desfile cerrará con la Banda Furia del Oeste, agrupación musical oficial de la comparsa Papelitos, que acompañará el paso de un show del Carnaval de Gualeguaychú.

De esta manera, “Gualeguaychú abraza al mundo” integrará las banderas de los países participantes, las colectividades, la música, el Carnaval y la producción artística estudiantil en una ceremonia que buscará transmitir la hospitalidad de la ciudad y su capacidad para recibir a visitantes de todo el mundo.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a vecinos y visitantes a acompañar este encuentro, que unirá el espíritu deportivo del Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón con las expresiones culturales que distinguen a la comunidad.