Librarte: una semana para encontrarse con el diseño, los libros y la cultura local

El Instituto Superior Juventud Unida D-259 realizará, del 19 al 23 de octubre, su Muestra Anual de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario, bajo el nombre de difusión “Librarte”. Se trata de un proyecto de divulgación cultural que reunirá muestras, talleres, charlas, producciones gráficas y audiovisuales, recorridos patrimoniales y música en vivo en diferentes espacios de la ciudad.

La iniciativa surge de una coincidencia significativa: el 24 de octubre se conmemoran el Día Nacional del Diseñador Gráfico y el Día Internacional de las Bibliotecas. A partir de estas fechas, el Instituto decidió trasladar su muestra anual fuera de las aulas y construir una agenda junto a instituciones culturales de Gualeguaychú.

Con el lema “Leer es libertad”, Librarte invita a acercarse a las bibliotecas y redescubrir la lectura como una oportunidad para salir de la rutina, explorar otros mundos, ampliar la imaginación y encontrar nuevos espacios de reflexión, creatividad y encuentro.

El proyecto fue seleccionado por el Fondo Municipal de las Artes 2026, en la categoría Divulgación Cultural, y declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

Una semana de actividades en distintos espacios de la ciudad

Lunes 19 de octubre: diseño, memoria y patrimonio

La apertura será a las 18:30, en Casa de Deken / Museo de la Memoria Popular, con una muestra de afiches realizados por estudiantes de segundo año en torno al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 4 de noviembre.

Las producciones, desarrolladas desde las materias Comunicación y Diseño II y Producción Gráfica y Multimedial, proponen reflexionar sobre memoria, ciudadanía y derechos humanos a través de la comunicación visual. Cada afiche contará con un código QR que permitirá acceder a una explicación de sus autores, ofreciendo al público un recorrido autónomo por la muestra y sus procesos creativos.

A las 20:00, la actividad continuará en Casa de Fray Mocho con la charla “Caras y Caretas y el Art Nouveau”, a cargo de la diseñadora Cecilia Gallino, responsable de la Editorial de Entre Ríos en Gualeguaychú.

Durante el encuentro, estudiantes de primer año presentarán el sistema de estampillas desarrollado para “La biblioteca que soñamos”, una propuesta participativa que invita a vecinos y lectores a imaginar el futuro de las bibliotecas a través de cartas depositadas en buzones especialmente intervenidos. La iniciativa también se vincula con la Red Postal de Museos de la ciudad.

Martes 20 de octubre: Adoptá un libro

La Biblioteca Popular López Jordán será escenario de “Adoptá un libro”, con dos talleres, a las 16:00 y a las 18:00.

La actividad está destinada a niños y adolescentes, quienes, acompañados por la bibliotecaria y estudiantes de la Tecnicatura, podrán explorar libros del catálogo, elegir uno para adoptar simbólicamente y crear una nueva portada o un afiche que invite a leerlo.

Las producciones serán exhibidas en las vidrieras de la biblioteca, acercando las obras a nuevos lectores y mostrando cómo el diseño puede despertar el interés por la lectura.

Miércoles 21 de octubre: creatividad, libros y comunicación visual

A las 18:30, el Instituto Magnasco presentará las muestras “Libros curiosos”, con ejemplares de su patrimonio bibliográfico, y “Galería de delitos”, una producción de estudiantes de tercer año vinculada con la ética y la responsabilidad profesional.

A las 20:00 se realizará la charla abierta a la comunidad “Cómo ser las manos de un genio”, a cargo de Emiliano “Gurí” Pereyra, ilustrador, storyboardista y director de arte oriundo de Concepción del Uruguay.

Con una extensa trayectoria en publicidad, ilustración y cine, Pereyra compartirá su experiencia en el mundo del storyboard, el proceso mediante el cual las ideas se transforman en imágenes antes de convertirse en producciones audiovisuales. Su recorrido profesional incluye trabajos para reconocidas marcas y producciones nacionales e internacionales.

Jueves 22 de octubre: del lector al creador

A las 10:00, la Biblioteca Popular Manuel Belgrano recibirá “Mi encuentro con el libro”, una experiencia participativa destinada a estudiantes secundarios, que trabajarán junto a estudiantes de la Tecnicatura.

La propuesta invita a pasar del rol de lector al de creador mediante la reinterpretación de historias, la escritura de finales alternativos, la ilustración de escenas, el diseño de nuevas portadas y la experimentación tipográfica.

A las 19:00, en la Biblioteca Popular Rodolfo García, tendrá lugar la charla abierta a la comunidad “Del manuscrito al libro: recorrido editorial”, a cargo de Andrés Camejo, diseñador de la Editorial Rodolfo García.

El encuentro permitirá conocer las distintas etapas que atraviesa una obra hasta convertirse en un libro publicado, desde la recepción del manuscrito y su corrección hasta el diseño, la maquetación, la impresión y la circulación.

Viernes 23 de octubre: diseño, música y memoria cultural

La semana concluirá a las 20:00 en la Biblioteca Popular Sarmiento, con una jornada que reunirá un recorrido por la historia y las actividades de la institución, producciones gráficas y audiovisuales de estudiantes y un concierto.

La muestra “La sonoridad gráfica: partituras musicales como piezas de diseño” permitirá descubrir las partituras como objetos visuales, donde el ritmo, los signos, las pausas y la composición también pueden interpretarse desde el diseño gráfico.

Además, se exhibirán afiches y reels de películas inspirados en el trabajo del diseñador Saul Bass, junto con otras piezas gráficas y publicaciones digitales desarrolladas por estudiantes.

El cierre musical estará a cargo del concierto “Del río al mar, del mar al río”, integrado a la programación del Festival La Sarmiento en Conciertos 2026. La propuesta recorrerá obras de compositores entrerrianos y del Litoral y distintas tradiciones de la canción, con especial atención al patrimonio musical de Gualeguaychú y la región.

Participarán Diego López en piano, Juan Brasesco como tenor y Liliana Cortiñas como soprano.

La biblioteca que soñamos: una invitación a participar

Además de las actividades programadas, durante la semana las bibliotecas participantes contarán con buzones especialmente diseñados e intervenidos por estudiantes para el proyecto “La biblioteca que soñamos”.

La iniciativa invita a vecinos, socios, lectores y visitantes a escribir una carta con sus ideas, deseos y propuestas sobre cómo imaginan las bibliotecas del futuro.

Librarte también acompañará campañas de socios de las bibliotecas, difundiendo sus servicios, actividades y beneficios e invitando a la comunidad a involucrarse con estas instituciones.

Con Librarte, la Muestra Anual sale del aula para encontrarse con la ciudad: el diseño se vuelve puente, la lectura abre posibilidades y las bibliotecas recuperan su lugar como espacios vivos de cultura, comunidad y libertad.