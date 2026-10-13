Luciano: “La extracción indiscriminada de arena no nos va a dejar ningún beneficio”

Entre Ríos es clave para Vaca Muerta: ¿sabe aprovechar esa oportunidad única?

En el artículo publicado por mi amigo Fabián Magnotta, decía que Entre Ríos es clave para vaca muerta, y se preguntada, si Entre ríos sabe aprovechar la oportunidad de la necesidad que tiene Vaca Muerta de la arena de sílice que se encuentra en nuestra provincia.

A tu pregunta Fabián ¡Digo no!, por varias razones es imposible que para Entre Ríos eso sea una oportunidad, a saber:

a.- La extracción indiscriminada de arena de sílice que, además, es sin límite y sin control NINGÚN beneficio nos va a dejar.

b.- La indispensable y barata de arena de sílice que Entre Ríos que provee a Vaca Muerta se encuentra en lo que se denomina Ecosistema Delta Del Paraná, ecosistema que se formó durante 4.500 años de recurrentes inundaciones, sedimentación, inundaciones y nuevamente sedimentación.

c.- El lugar de donde se extrae la arena de sílice es el Humedal del Río Paraná, humedal que está protegido por un tratado internacional “Ramsar”, incorporado a nuestra Constitución Nacional, art. Nº75 Inc. 22, mediante la Ley 23.919, si vamos a la letra fría de esa ley el humedal no se puede tocar ni modificar, la extracción de arena de sílice lo está haciendo desaparecer.

d.- Uno de los daños que se evidencian, sin duda, es que las fosas que dejan las areneras de 3 a 10 metros de profundidad, pese a que sólo está autorizadas a que sean de 3 metros, hoy están siendo ocupadas por el agua de la napa freática, que quiere decir eso, simple, se están llevando la parte superficial del mentado ecosistema, ergo, lo están haciendo desaparecer.

e.- Otro de los daños que están produciendo es la aniquilación del agua subterránea de la zona, denominada Delta Aluvial Formación Isla talavera que, ni siquiera es un acuífero técnicamente, como su nombre lo dice es uno en formación.

Las plantas de lavado de arena de sílice instaladas en la zona consumen 2.000.000 de litros de agua dulce POR HORA, siendo qué Ibicuy, con una población de 9.000 habitantes consume 1.000.000 por día.

Eso a llevado a que los índices de hierro y manganeso EXPLOTARAN, de los 0,12 mg por litro de agua extraída de los pozos existentes se pasó a 1,20 mg por litro, es decir se está consumiendo más de lo que se repone.

f.- El Ecosistema Delta, con sus humedales provee de agua dulce a más de 20.000.000 de personas, de Entre Ríos, Santa Fe y provincia de Buenos Aireas, hoy en peligro de que se modifique todo cómo ya está sucediendo.

g.- Todo el Ecosistema Delta del Paraná, reitero se formó en 4.500 años, hoy está desapareciendo, flora, fauna o como se denomina biota.

El humedal que se está hiriendo de muerte, no sólo es un terreno húmedo

La función principal de un humedal es regular el agua —almacenarla, filtrar contaminantes y reducir inundaciones— mientras sostiene una alta biodiversidad y captura carbono. Lejos de ser “tierras improductivas”, los humedales prestan servicios ecosistémicos críticos: almacenan agua, atenúan inundaciones, recargan acuíferos, filtran contaminantes, albergan una elevada biodiversidad y secuestran carbono. Su papel es desproporcionado respecto a su superficie: aunque ocupan una fracción relativamente pequeña de la Tierra, su contribución al ciclo hidrológico y al clima es decisiva.

h.- EVASIÓN, OMISIÓN DE CONTROL, FUNCIONARIOS INÚTILES O COMPLICES

De lo que se extrae de arena de sílice nuestros organismos de control “Hacen Agua”, el año pasado dijeron que fiscalizaron 1.500.000 de toneladas de arena de sílice y que habían recaudado $3.300 millones de pesos “PERO” en Vaca Muerta llegaron 4.000.000 de toneladas de arena de sílice provenientes de Entre Ríos, ergo, se les escaparon 2.500.000 millones de toneladas y, dejaron de recaudar $5.500.000.000,00 que, no es dinero de los funcionarios, es dinero de los entrerrianos

I.- Como que fuera poco, desde la provincia informan que éste años saldrán de Entre ríos 4.000.000 de toneladas, pero, en Vaca Muerta informan que recibirán 8.000.000 de toneladas, digo ¿Quién le pone el cascabel al gato?

j.- El pasivo ambiental del “Ecocidio” que se está produciendo con la complacencia y complicidad de nuestros funcionarios provinciales es criminal.

Este año según informa de vaca Muerta de entre ríos van a legar 8.000.000 de toneladas de arena, igual 8.000.0000 de metros cuadrados por uno de profundidad para graficarlo y, el 2027 serán 12.000.000 de toneladas o igual a 12.000.000 de metros cuadrados por uno de profundidad del ecosistema delta Del Paraná.

k.- Los camiones que hoy circulan DIARIAMENTE son 1.000 – MIL – con 60 toneladas de arena de carga más el peso del camión, eso a dinamitado la ruta 45, como la de La Pampa.

Nuestro Sr. Gobernador Rogelio Frigerio vino no sólo a entregar la alimentación de nuestros niños/as a una empresa de Capital Federal, retirando a todos los proveedores provinciales de la posibilidad de trabajar, sino, que, además: ESTA ENTREGANDO NUESTROS RECURSOS NATURALES, AL PRECIO VIL DE LA TRAICIÓN A LOS ENTRERRIANOS.

Eso ha quedado plasmado en el OCULTO Y DEPREDADOR acuerdo firmado con Y P F S.A., hace unos días informó que firmó, pero no hizo público, no va a quedar inocuo en su historia depredadora con los recursos naturales entrerrianos y, el que suscribe seguiré dentro de mis posibilidades impidiendo de que eso pase como lo vengo haciendo desde el año 2020.

Soy un simple ciudadano que nací y vivo en mi provincia desde 1960, algo que usted no puede decir ni avalar, APARECIO hace 4 años de la nada y, porque vendió espejitos de colores hipnotizó a los entrerrianos, la proliferación de Barrios Náuticos (le suena) en el sur de nuestra provincia completan con el tema de la arena de sílice lo DEPREDADOR ambiental de su mandato, cuando no sea más gobernador se quedara en su ciudad, quedará porque no vive en la provincia, desde siempre vivió en la ciudad de Buenos Aires y, los entrerrianos, quedaremos con una provincia depredada ambientalmente y así lo recordaremos.

Ricardo José Luciano.