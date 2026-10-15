Desde el lunes 19 de octubre habrá cortes de calles por el Mundial de Canotaje

El Gobierno de Gualeguaychú implementará un operativo de tránsito con motivo del Mundial de Canotaje, que incluirá cortes de calles en distintos sectores de la ciudad desde el lunes 19 de octubre, a las 7 h, hasta el domingo 25, a las 22 h. Además, el miércoles 21 se ampliarán las restricciones por el desfile de participantes de la competencia internacional.

El dispositivo estará destinado a ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades previstas, por lo que se solicita a los conductores prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Cortes de calles por el Mundial de Canotaje

Desde el lunes 19 de octubre, a las 7 h, hasta el domingo 25 de octubre, a las 22 h, se establecerán cortes en las siguientes intersecciones:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.

Montiel y Luis N. Palma.

Urquiza y Pronunciamiento.

25 de Mayo y María Luisa Guerra.

San Martín y avenida Morrogh Bernard.

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.

Cortes por el desfile de participantes

El miércoles 21 de octubre, desde las 6 hasta las 21 h, se incorporarán dos intersecciones al operativo de tránsito por el desfile de participantes del Mundial de Canotaje.

Durante esa jornada, los cortes comprenderán los siguientes puntos:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.

Montiel y Luis N. Palma.

Urquiza y Pronunciamiento.

25 de Mayo y María Luisa Guerra.

San Martín y avenida Morrogh Bernard.

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.

Alem y Andrade.

Avenida Morrogh Bernard y Gervasio Méndez.

Se recomienda a quienes deban circular por estos sectores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta durante el operativo.

Municipalidad de Gualeguaychú