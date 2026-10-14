Caminaba desde Pueblo Belgrano a Gualeguaychú y fue agredida en un intento de robo

Alrededor de las 20 h de este martes, personal policial de Comisaría Quinta intervino en un hecho de tentativa de robo ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 42, a la altura de la subestación de Gas Natural.

Según se informó, una mujer de 52 años caminaba por la senda peatonal en dirección a Gualeguaychú cuando advirtió la presencia de un hombre en actitud sospechosa en las inmediaciones del puente peatonal. Al continuar su recorrido por un acceso lateral, el sujeto se habría acercado por detrás y la habría sujetado, iniciándose un forcejeo que terminó con la mujer en el suelo y con una lesión en uno de sus pies (leves)

Ante el pedido de auxilio de la víctima, el hombre la soltó y se retiró del lugar en dirección a Gualeguaychú. Un transeúnte que circulaba por la zona acudió en ayuda de la mujer, la trasladó en su camioneta y dio aviso al personal policial de Comisaria Quinta, que se encontraba realizando un operativo en la casilla Almeida. Además, aportó características físicas y de vestimenta del sospechoso.

Con esta información, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en el sector, que permitió localizar al hombre en el interior del Parque Unzué.

Puesto en conocimiento de lo sucedido, el fiscal en turno dispuso la aprehensión del sospechoso, de 35 años, y su traslado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

En tanto, la damnificada formalizó la formal denuncia, donde se dio continuidad a las diligencias de rigor.

El hecho quedó encuadrado, en principio, como una tentativa de robo en flagrancia, con intervención de la autoridad judicial competente.