Detuvieron a integrantes de una banda que estafaba “por enganche”

Victorio Oscar Pérez, subjefe de Policía Departamental de Islas, dio los detalles en RADIO MÁXIMA, sobre la modalidad del delito y de las detenciones. El operativo se logró por un trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales.

Los miembros más comprometidos de la banda delictiva tenían domicilio en la provincia de Misiones. La organización estaba integrada por siete personas, donde cada una de ellas cumplía una función determinada.

El delito de “enganche” o “cebo”, consistía en atraer a la victima con un producto a un precio menor del que realmente tiene en el mercado, como maquinarias, herramientas, cubiertas, muebles, electrodomésticos, entre otros. La empresa contaba con una denominación y redes sociales, para lograr engañar a las personas.

“Con esto logran la captación de la víctima. Realizan la transacción dos o tres veces, en las que cumplen con la víctima, hasta lograr la confianza. El objetivo era concretar una tercera transacción en la que finalmente se produce la estafa”, contó Pérez.

El funcionario recomendó en estos casos, frente a la duda, siempre acercarse a una dependencia policial y realizar todas las averiguaciones, antes de realizar un negocio de esta magnitud.

El operativo

Se realizaron cinco allanamientos, tres en capital federal y dos en provincia de Buenos Aires. Las detenciones se realizaron, dos de ellas en Capital Federal y una persona más fue detenida en La Matanza. “Las brigadas fueron de aproximadamente, 11 funcionarios que fuimos de acá de la provincia que fuimos a Buenos Aires, más unos veinte de la Policía Federal”, detalló.

“Hubo resistencia, pero fue todo controlado, son cosas normales de un procedimiento de esa envergadura”, contó Pérez.

El funcionario indicó además, que los detenidos fueron alojados transitoriamente en el departamento Islas, y posteriormente trasladados al departamento de Gualeguaychú.

En tanto que, en la provincia de Misiones, también se realizaron dos allanamientos más. “Se logró el secuestro de elementos de relevancia, como computadoras, pendrives, documentación, teléfonos, entre otros, pero no concretaron detenciones.

La causa está a cargo del doctor Popelca y de la doctora Céspedes de Gualeguaychú, quienes avalaron la investigación. No se descarta que en los próximos días surjan más detenciones y el secuestro de elementos relacionados.