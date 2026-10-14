La segunda edición de Carnaval Con Todos se realizará el 13 de noviembre en el Corsódromo

El viernes 13 de noviembre, a partir de las 20 h, el Corsódromo de Gualeguaychú será escenario de la segunda edición de Carnaval Con Todos, una propuesta educativa y cultural que promueve la participación de personas con discapacidad a través de una de las expresiones más representativas de la identidad local.

En el marco de los preparativos, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y la responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión, Ivana Peruzzo, mantuvieron una reunión de trabajo con los organizadores para coordinar los recursos necesarios y definir distintos aspectos vinculados con el desarrollo del evento.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones organizativas y se ratificó el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, que colaborará con los recursos necesarios para la realización de esta segunda edición. El trabajo conjunto busca acompañar la tarea que desarrollan las instituciones educativas, los docentes y las familias involucradas en el proyecto.

Para este año se espera la participación de aproximadamente 900 personas, entre estudiantes, docentes, familiares, acompañantes e integrantes de distintas instituciones educativas, que formarán parte de una celebración construida a partir del trabajo colectivo.

Carnaval Con Todos nació de la inquietud de un estudiante que, luego de presenciar el Carnaval del País, manifestó su deseo de participar de una experiencia similar. Esa iniciativa dio origen a un proyecto educativo que, en su primera edición, reunió a numerosas instituciones y convocó a miles de espectadores en el Corsódromo.

La preparación de esta segunda edición comenzó a principios de 2026 e incluye talleres, confección de vestuarios, ensayos y actividades pedagógicas. Estas instancias permiten que estudiantes, docentes y familias participen de las distintas etapas de organización y producción del desfile.

En esta oportunidad, la propuesta tendrá como eje temático el cuento Mundis aprende a sentir, una historia que aborda las emociones, la amistad y el reconocimiento de las particularidades de cada persona. A partir de este relato, los participantes preparan una puesta en escena que integrará distintas expresiones artísticas.

Más allá del desfile, Carnaval Con Todos constituye una experiencia educativa que se desarrolla durante todo el año. Mediante los talleres y las actividades realizadas en las instituciones, los estudiantes encuentran espacios para compartir experiencias, desarrollar habilidades y establecer vínculos con sus compañeros.

La Secretaría de Desarrollo Humano acompaña esta iniciativa mediante el Área de Accesibilidad e Inclusión, en articulación con los organizadores, para facilitar las condiciones necesarias para su realización y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades culturales de la ciudad.

La segunda edición será el resultado del trabajo que estudiantes, docentes, familias e instituciones vienen desarrollando durante el año y tendrá como escenario el Corsódromo, donde compartirán con la comunidad las producciones preparadas para esta nueva celebración

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