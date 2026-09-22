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Guale POLÍTICA

Rebollo juró como Fiscal Federal de Gualeguaychú

El acto reunió a protagonistas activos de la vida política entrerriana: Frigerio, Davico y Michel.

22 Sep, 2026, 15:32 PM
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Este martes, Pedro Mariano Rebollo juró como Fiscal Federal de Gualeguaychú, en un acto realizado en la Procuración General de la Nación.

 

En la ceremonia, además de las autoridades de la Procuración, participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y el diputado nacional Guillermo Michel, es decir que se cruzaron activos protagonistas de la vida política entrerriana.

 

 

Asimismo, participó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

 

Rebollo, de 56 años, nació el 2 de diciembre de 1969 en Vicente López. Egresó de la Universidad de Belgrano en 2004 y llegó a Gualeguaychú tras desempeñarse durante quince años como secretario de Fiscalía Federal de Campana y como auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufase). Había ocupado el primer lugar en el orden de mérito en el concurso convocado tras la apertura y puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Gualeguaychú.

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