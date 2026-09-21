Todo cerrado: de madrugada y en bicicleta con una garrafa, despertó sospecha en la policía

En la madrugada del lunes, alrededor de las 5:20, personal de Comisaría Sexta que realizaba recorridas preventivas observó a un hombre circulando en una bicicleta por inmediaciones de calles Hermanas Mercedarias y Arigós de Elías, transportando una garrafa de 10 kilos.

Al advertir la presencia policial, el individuo, conocido en el ámbito policial, aceleró su marcha y, al llegar a la intersección de Lisandro de la Torre y Arigos de Elías, ingresó a un callejón, donde abandonó la garrafa y se dio a la fuga por un descampado lindante.

El hecho fue informado al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del elemento a fin de establecer su real propiedad y procedencia. Asimismo, se logró reconocer al sospechoso, tratándose de un hombre de 54 años de edad.

Momentos más tarde, se recepciona denuncia de un hombre de 51 años, el cual manifiesta que a las 07:00hs se percata del portón de su propiedad abierto, el cual se encontraba sin medidas de seguridad, notando la faltante de su garrafa de 10kg del patio interno, lo cual al revisar las cámaras conoce al individuo, siendo el reconocido por personal de Comisaria Sexta, en comunicación con el fiscal, dispuso la entrega del elemento a su propietario.

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