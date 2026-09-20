Desde el lunes por la noche habrá reducción en la presión de la red de agua potable

El lunes por la noche se realizará la limpieza de la cisterna más grande de Obras Sanitarias. La tarea demandará varias horas y reducirá temporalmente la presión de la red, aunque el suministro permanecerá activo durante todo el proceso.

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la dirección de Obras Sanitarias, realizará durante la noche del lunes y la madrugada del martes, la limpieza integral de la cisterna n.°2, el reservorio de mayor capacidad del sistema, con 3.500 metros cúbicos (3.500.000 litros).

La operatoria comenzará con el descenso del nivel del depósito hasta alcanzar aproximadamente el 80 por ciento de su capacidad, mientras que el volumen de agua potable disponible será enviado a la red para evitar su desperdicio.

El lunes por la mañana, personal de Obras Sanitarias efectuará una prueba de descenso y bombeo que permitirá dejar conectado el equipamiento necesario para el vaciado y las tareas posteriores.

Una vez alcanzado el nivel previsto, el volumen restante será extraído mediante la bomba dispuesta para completar el vaciado y habilitar la limpieza a fondo del reservorio.

Durante ese período se producirá una disminución de la presión en la red de agua potable, aunque no habrá interrupción del suministro, por lo que el impacto será mayor para quienes no cuentan con tanque domiciliario.

Los inmuebles que disponen de tanque tendrán una reserva disponible al inicio de la operatoria, ya que estos depósitos permanecerán cargados antes del comienzo de las tareas.

Desde la Dirección de Obras Sanitarias señalaron que el objetivo será reducir al mínimo el tiempo de ejecución, para iniciar cuanto antes el llenado de la Cisterna n.°2 y recuperar progresivamente los niveles habituales del sistema.

De acuerdo con la planificación prevista, la recuperación del nivel demandará la noche del lunes, la madrugada y parte de la mañana del martes, período necesario para completar el llenado una vez finalizada la limpieza.

Estas acciones, en este tipo de reservorios, forma parte de las tareas periódicas que permiten mantener las condiciones operativas de la infraestructura destinada al abastecimiento de agua potable.

La decisión del Gobierno de ejecutar esta tarea sobre la cisterna de mayor capacidad del sistema, permite sostener un esquema de mantenimiento programado, con una organización previa de la operatoria y el aprovechamiento del agua disponible para minimizar el impacto sobre el servicio.

Prensa municipal

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