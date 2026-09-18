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Guale OBRAS

Comenzó la reconstrucción de las bocacalles de España al sur

La obra combina pavimento rígido, un despeje en una laguna cercana y el arreglo de baches sobre calle Güemes. El tránsito estará cerrado en las intersecciones intervenidas.

18 Sep, 2026, 21:42 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú avanza con la renovación de cuatro esquinas de calle España, en el sur de la ciudad, donde ya se trabaja en la intersección con calle Etchevehere y esta semana se sumaron las tareas de demolición de media bocacalle en la esquina de Güemes.

 

Las dos intersecciones siguientes, las de España con Entre Ríos y con Asisclo Méndez, se levantarán por completo y se reconstruirán con hormigón debido a su grave deterioro estructural.

 

El plan adquiere un peso particular por la presencia del Centro de Salud Baggio, que atiende las necesidades médicas de gran parte de los vecinos, y del Polideportivo Sur, donde niños, adolescentes y jóvenes practican deportes y necesitan llegar con seguridad.

 

Los cruces afectados permanecerán cerrados al tránsito vehicular hasta que el hormigón fragüe, plazo que depende de las condiciones climáticas.

 

En el caso de la esquina con Güemes, trabajan una cuadrilla de la Secretaría de Desarrollo Territorial y maquinaria perteneciente a la misma dependencia, y se trabaja con una plancha vibratoria compacta el suelo excavado para dejarlo listo para la nueva superficie.

 

El daño en las bocacalles de la zona tiene dos causas: durante años recibieron el excedente de agua de los terrenos baldíos ubicados detrás del Polideportivo Sur, por lo que muchas veces quedaron anegadas, pero además soportan el flujo constante de vehículos de una zona que comunica, por fuera, sectores apartados de la ciudad.

 

Como medida previa, y para evitar que el agua se estanque sobre la calzada, se despejó el área detrás del Polideportivo Sur para que los excedentes puedan escurrir.

 

En paralelo, en los próximos días comenzará un bacheo de importancia en calle Güemes, entre España y Montevideo, tramo en el que ya fueron marcadas todas las imperfecciones que se repararán.

 

La decisión de rehacer estos puntos críticos y de resolver primero el drenaje revela la intención de la gestión del intendente Mauricio Davico, que eligió atacar la raíz del problema y no solo reparar sus efectos, con una solución de mayor resistencia para un sector de uso y tránsito intenso.

 

 

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