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Guale POLICIALES

Robaron elementos de un auto: tres detenidos y recuperaron lo sustraído

Los aprehendidos tienen 19, 32 y 42 años. Los elementos de sonido fueron encontrados a pocos metros y restituidos a su propietario.

19 Sep, 2026, 21:13 PM
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Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada acusados de participar en el robo de diferentes elementos de sonido del interior de un automóvil en Gualeguaychú.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en inmediaciones de calle Santa Fe, entre Ituzaingó y Colombo, donde intervino personal de la Comisaría Cuarta.

 

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un hombre de 30 años, quien manifestó que habían forzado la cerradura del portón trasero de su Fiat Uno y sustraído diferentes elementos de sonido.

 

Los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona y encontraron a pocos metros los objetos denunciados como robados, que posteriormente fueron restituidos a su propietario.

 

Con el aporte de un testigo, la Policía logró localizar a varias cuadras a uno de los presuntos involucrados. Posteriormente, mediante el análisis de cámaras de seguridad, fueron identificados y localizados otros dos sospechosos.

 

Los tres hombres, de 19, 32 y 42 años, fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. Quedaron a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno mientras continúan las actuaciones.

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