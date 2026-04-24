Prestadores turísticos realizarán encuestas para identificar el perfil de demanda en el destino

La Dirección de Gestión Turística llevó adelante un encuentro clave con referentes del sector en el Centro de Convenciones, donde se acordó la implementación de una nueva encuesta dirigida a los turistas que eligen Gualeguaychú. Esta herramienta será aplicada por los propios prestadores a sus usuarios, permitiendo recolectar datos de primera mano sobre las preferencias, procedencia y hábitos de consumo de quienes llegan a la ciudad. La iniciativa busca que la información obtenida se transforme en un insumo estratégico para que cada establecimiento conozca mejor a su público permitiendo, al privado y al Estado municipal, diseñar políticas de promoción basadas en datos reales.

Durante la jornada, se destacó que la participación activa de los prestadores en la implementación de este relevamiento es esencial para profesionalizar el conocimiento del destino. Al identificar con precisión quién es el turista que consume los servicios locales, el sector público puede optimizar herramientas promocionales, orientando la inversión publicitaria hacia los mercados con mayor potencial.

El intercambio permitió, además, abordar la importancia de la articulación administrativa y la consolidación de una agenda de eventos anual que acompañe el flujo de visitantes detectado. La reunión concluyó en la intención de fortalecer el compromiso local a través del programa “Somos Anfitriones” que busca promover las buenas prácticas en el sector y fomentar el compromiso colectivo de los vecinos en la recepción y orientación de los visitantes, y el avance hacia la conformación del nuevo Consejo Mixto.

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