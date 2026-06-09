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Guale Seguridad Vial

Seguridad vial: nuevo semáforo en Boulevard Daneri y La Rioja

La medida responde a una demanda de los vecinos y busca ordenar la circulación en un sector de alto tránsito de la ciudad.

9 Jun, 2026, 20:10 PM

Quedó habilitado un nuevo semáforo en la intersección de Boulevard Antonio Daneri y calle La Rioja, una obra destinada a mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en uno de los sectores de mayor tránsito de la ciudad.

 

La instalación del dispositivo responde a una demanda sostenida de los vecinos de la zona, quienes desde hace tiempo manifestaban la necesidad de contar con una herramienta que contribuya a mejorar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones.

 

Con esta incorporación, el Gobierno de Gualeguaychú continúa llevando adelante acciones concretas para prevenir siniestros viales y mejorar la movilidad urbana, en línea con una gestión que trabaja sobre las necesidades planteadas por la comunidad.

 

Desde la Agencia de Seguridad, a través de la Dirección de Tránsito, se solicita a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones del nuevo semáforo, contribuyendo a una circulación más ordenada y segura para quienes transitan diariamente por este sector.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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