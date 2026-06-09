Seguridad vial: nuevo semáforo en Boulevard Daneri y La Rioja

Quedó habilitado un nuevo semáforo en la intersección de Boulevard Antonio Daneri y calle La Rioja, una obra destinada a mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en uno de los sectores de mayor tránsito de la ciudad.

La instalación del dispositivo responde a una demanda sostenida de los vecinos de la zona, quienes desde hace tiempo manifestaban la necesidad de contar con una herramienta que contribuya a mejorar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones.

Con esta incorporación, el Gobierno de Gualeguaychú continúa llevando adelante acciones concretas para prevenir siniestros viales y mejorar la movilidad urbana, en línea con una gestión que trabaja sobre las necesidades planteadas por la comunidad.

Desde la Agencia de Seguridad, a través de la Dirección de Tránsito, se solicita a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones del nuevo semáforo, contribuyendo a una circulación más ordenada y segura para quienes transitan diariamente por este sector.

Municipalidad de Gualeguaychú