0 tasas por 10 años: los anuncios de Davico para nuevas inversiones en Gualeguaychú

El intendente Mauricio Davico anunció la adhesión de Gualeguaychú al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y la creación de un régimen municipal propio para acompañar la radicación y ampliación de empresas en la ciudad.

La iniciativa, que será tratada en el Honorable Concejo Deliberante, fue presentada en el marco de la Jornada de Transformación Digital, cuya apertura estuvo encabezada por Davico junto al secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, y el secretario de Industria, Catriel Tonutti, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y locales, empresarios, representantes de instituciones productivas y actores vinculados a la economía del conocimiento.

“Sigo convencido de que reducir impuestos es clave para el desarrollo. Sigamos trabajando juntos, con reglas claras y apoyando a los empresarios”, sostuvo Davico, al presentar la propuesta que busca generar mejores condiciones para nuevas inversiones y para el crecimiento de unidades productivas ya existentes.

El proyecto contempla la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG), una herramienta local destinada a promover la radicación, ampliación y desarrollo de emprendimientos productivos, industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos, logísticos, culturales y de servicios dentro del ejido municipal.

Uno de los puntos centrales establece que las nuevas empresas que se instalen en Gualeguaychú podrán acceder a beneficios promocionales por un plazo de hasta 10 años. Entre ellos, se prevé la exención total de la Tasa por Actuaciones Administrativas y de los derechos de edificación, así como la exención de hasta el 100% de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

“Nosotros lanzamos el RINIG, que es el Régimen de Incentivo a Inversiones en Gualeguaychú, en donde por 10 años las nuevas empresas que se instalen van a pagar cero en todo concepto”, sostuvo el intendente, y remarcó que la medida apunta a acompañar a emprendedores, empresarios y sectores productivos que apuesten por desarrollar sus proyectos en Gualeguaychú.

El régimen también contempla a empresas ya radicadas que realicen ampliaciones. En esos casos, el incentivo alcanzará a la nueva inversión realizada, sin que esa expansión implique una mayor carga tributaria sobre el crecimiento de la actividad.

Davico destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación, Provincia y Gobierno local para generar previsibilidad. En ese sentido, señaló que “el sector privado es el único y el que verdaderamente genera riqueza”, y resaltó que el Estado debe facilitar herramientas para quienes invierten y generan empleo.

El intendente también se refirió a la posición estratégica de Gualeguaychú para radicar nuevas inversiones por su ubicación sobre la Autovía del Mercosur, su cercanía con el mercado uruguayo, la diversidad de su matriz productiva, el desarrollo del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) y la articulación sostenida entre el sector público y privado para impulsar proyectos de crecimiento y generación de empleo.

“Sigamos adelante trabajando entre sector público y sector privado. Es la única forma: todos juntos, con reglas claras y facilitándole la vida a los empresarios, que son los que generan recursos genuinos”, concluyó Davico.

Cómo acceder a los beneficios

Las empresas interesadas deberán presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección de Rentas del Gobierno de Gualeguaychú y cumplir con los requisitos previstos en el proyecto. En el caso de quienes ya cuenten con la aprobación en el marco del RINI provincial, deberán acompañar la resolución de otorgamiento del beneficio fiscal emitida por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos.

La evaluación de cada solicitud tendrá en cuenta criterios como el volumen de inversión, la generación de empleo local, el impacto ambiental, la innovación tecnológica y el desarrollo de proveedores locales.

Además, los beneficiarios deberán acreditar regularidad tributaria, cumplir con la normativa ambiental y laboral, y mantener la actividad comprometida durante el plazo de vigencia de los beneficios.

Prensa municipal

Temas PROYECTO