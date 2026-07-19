Rompieron un vidrio para robar en una pizzería céntrica

En la madrugada de este domingo, tres jóvenes participaron de un robo en Pizza Parque, ubicada en avenida Sarmiento 75, entre 25 de Mayo y San Martín.

Según se pudo determinar, los ladrones trasladaron una bolsa con aserrín de un comercio vecino, se subieron y le hicieron pie a uno de ellos. Con un palo de escobas rompieron el vidrio superior y uno logró ingresar.

Del local de la pizzería se llevaron algo de dinero que encontraron en la caja y un celular, que justamente es el que la pizzería utilizaba para los pedidos. Desde la pizzería informaron que este domingo de noche para pedidos, los números habilitados son 3446 524529 y 3446 356123.

Hace unos días ingresaron en una ferretería ubicada a una cuadra y media.