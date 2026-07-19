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Guale POLICIALES

Rompieron un vidrio para robar en una pizzería céntrica

Fueron tres jóvenes, rompieron un vidrio superior y uno logró ingresar. Se llevaron dinero y el teléfono para pedidos.

19 Jul, 2026, 13:14 PM
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En la madrugada de este domingo, tres jóvenes participaron de un robo en Pizza Parque, ubicada en avenida Sarmiento 75, entre 25 de Mayo y San Martín.

 

 

Según se pudo determinar, los ladrones trasladaron una bolsa con aserrín de un comercio vecino, se subieron y le hicieron pie a uno de ellos. Con un palo de escobas rompieron el vidrio superior y uno logró ingresar.

 

 

Del local de la pizzería se llevaron algo de dinero que encontraron en la caja y un celular, que justamente es el que la pizzería utilizaba para los pedidos. Desde la pizzería informaron que este domingo de noche para pedidos, los números habilitados son 3446 524529 y 3446 356123.

Hace unos días ingresaron en una ferretería ubicada a una cuadra y media.

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