Turismo: analizan una “propuesta regional” frente a la crisis, Brasil barato y amenaza de El Niño

El director de Gestión Turística de Gualeguaychú, Adrián Romero, manifestó en RADIO MÁXIMA desde la Feria Internacional de Turismo en el predio rural de Buenos Aires, que se analiza una “propuesta regional” frente a la situación del turismo interno, las ofertas de Brasil y las amenazas del Fenómeno de El Niño.

“Tenemos que estar más juntos que nunca y trabajar nuestros atractivos, mucho más cuando hay una situación que no es directa nuestra, un Brasil devaluado y barato, una situación climática…”, expresó Romero.

“Estamos en continuo contacto con todos los destinos, estamos analizando alguna promoción conjunta a nivel regional. La situación del turismo interno es similar para toda la Argentina, estamos pasando por una crisis que es de público conocimiento”, señaló el funcionario de Gualeguaychú.

Agregó que “a nosotros, por suerte, dentro de la situación general, los niveles de ocupación nos vienen dando bastante bien. Hay mucho que trabajar y que promocionar siempre, la preocupación es qué es lo que ofrecemos. Con respecto a lo de El Niño, la propuesta seguirá como siempre, queremos transmitir desde todos los sectores, que la actividad turística va a seguir, así tuviéramos crecida”.

Señaló que “septiembre fue fabuloso, un clima espectacular hasta este domingo por la tormenta, pero no se puede hacer futurología. Tenemos que tener cuidado de cómo informamos, para que no nos perjudique”.

Lo que deja la Feria Internacional

Subrayó por otra parte que “fue impresionante la gente que pasó por la Feria los días sábado y domingo. Hay gente que no sabía que el Carnaval está en enero y febrero, hay muchas consultas por turismo de naturaleza…”.

Añadió que “la propuesta fue muy linda, positiva, el mensaje, la gente que pasó por el stand de Entre Ríos, un stand muy interactivo, creemos que va a ser muy positivo”.

Dijo también sobre la Feria Internacional que “lunes y martes se producen las rondas de negociaciones, ya estamos con la preventa de Carnaval para agencias y operadores turísticos, creo que el camino es trabajar mancomunados”.