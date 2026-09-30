El preocupante índice de pobreza en Entre Ríos salió de la agenda

El INDEC informó hace algunos días sobre los índices de pobreza en Entre Ríos, y confirmó que Concordia sigue en “el podio” como la ciudad con mayor índice de personas pobres en la Argentina.

Sin embargo, poco más tarde, el tema “desapareció” de la agenda política “de actualidad” en Entre Ríos.

El tema fue planteado por el periodista Fabián Magnotta en el programa “Agenda crítica”, que se emite los viernes por RADIO MÁXIMA de Gualeguaychú, cuando sugirió que el gobierno entrerriano debería realizar una amplia convocatoria ante una problemática que viene desde hace muchos años.

Según los últimos datos oficiales informados por el INDEC (correspondientes al primer semestre de 2026 a través de la Encuesta Permanente de Hogares), la situación social en los dos aglomerados urbanos medidos de la provincia de Entre Ríos presenta los siguientes indicadores:

Concordia

Concordia continúa registrando uno de los índices más críticos del país, ubicándose nuevamente como la ciudad con mayor incidencia de la pobreza entre los 31 aglomerados relevados por el INDEC.

Pobreza: Afecta al 56,2% de la población (representa a unas 94.000 personas).

Indigencia: Afecta al 12,7% de la población (representa a unas 21.000 personas).

Gran Paraná

En la capital provincial y su área de influencia, los indicadores se ubican más cercanos a la media nacional:

Pobreza: Afecta al 34,3% de la población (representa a unas 99.000 personas).

Indigencia: Afecta al 6,0% de la población (representa a unas 17.000 personas).

En Gualeguaychú

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no mide el índice de pobreza de forma individual para la ciudad de Gualeguaychú en sus informes semestrales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ya que en la provincia de Entre Ríos solo releva los aglomerados de Concordia y Gran Paraná.