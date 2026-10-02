Pedro Luis Barcia será distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura Nacional

En sus reflexiones sobre el lenguaje en RADIO MÁXIMA, cuestionó la formación oral de los comunicadores y advirtió sobre el impacto en los niños, de la simplificación del pensamiento a través de los emoticones.

El gualeguaychuense Pedro Luis Barcia será declarado Personalidad Emérita de la Cultura Nacional, en reconocimiento a su extensa trayectoria como doctor en Letras, lingüista, escritor e investigador, además de su paso por la Academia Argentina de Letras y la Academia Nacional de Educación.

Sobre su producción intelectual, Barcia destacó el trabajo dedicado a la literatura antártica argentina, que definió como “la toma de posesión literaria del continente blanco”, y el descubrimiento del primer diccionario de argentinismos. “He trabajado mucho en el rescate de cosas y de temas olvidados”, expresó.

“La oralidad es una de las potencias más grandes que tiene el hombre, es difícil ejercitarla porque no somos educados en ella”, dijo Barcia y agregó que los comunicadores en general, durante su formación, atienden la escritura, pero que a “la oralidad se le da poca atención y es una pena”.

Pedro Luis Barcia. Será reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura Nacional

Barcia también fue consultado respecto al uso de las muletillas, y señaló que “se presentan como una ayuda, pero minan el discurso”. En este sentido recomendó poner en práctica la eliminación de a una por vez.

En otro orden, se refirió al uso de los emoticones y advirtió sobre los riesgos de su uso continuo en niños. Lo definió como una práctica “peligrosa” porque “polarizan la realidad”.

“Los emoticones son los más peligrosos, en el sentido que obligan a los chicos a sustituir las frases por una imagen. En estos momentos la opción que le dan a un chico, es si te gusta o no te gusta. Si a un niño chiquito lo acostumbra a hacer esto, deja de tener matices, la realidad es si o no, no existe otra. Van simplificando el juicio y van polarizando la mente de los niños en el si, o en el no, como cosas extremas”, expresó.

En este sentido Barcia explicó que “lo que caracteriza al hombre es el matiz del pensamiento. Lo gris es encontrar esos tránsitos, que van del negro al blanco, en distintos grados y proporciones. Esto es pensar, reductivamente y está acostumbrando a la obediencia y a opciones de fierro sin ningún tipo de matiz”, sostuvo.