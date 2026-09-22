Avanza la obra de la Avenida Parque frente al Mercado Munilla

Omar Morales, de la Cooperativa El Serrucho, brindó detalles en RADIO MÁXIMA. Buscan finalizar antes de fin de año.

En la primera etapa se espera trabajar en cuatro plazoletas y se colocarán árboles. Los trabajos incluirán bicisendas y espacios verdes con regadores para el césped.

“En la primera etapa son cuatro plazoletas. La parte del medio es la que está en lo más alto, es la peatonal, con bancos para que la gente se pueda sentar, y en el espacio verde se prevén seis arboles por plazoleta”, contaron desde la Cooperativa.

En el lugar trabajan alrededor de seis personas, según la tarea a desarrollar en el día.

“Hay gente que está contenta por la reforma y hay cantidad que no está muy de acuerdo”, señaló Omar.