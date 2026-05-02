Operativos de tránsito por los eventos de este fin de semana en Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Tránsito, dispuso un operativo especial de movilidad con motivo del recital de la banda La Renga en el predio de Espacio Astra y el desarrollo de la Expo Auto Camping TV en los Galpones del Puerto. Las medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y organizar el flujo vehicular en los sectores de mayor concurrencia.

A partir de las 8 horas del día sábado, se restringe la circulación de vehículos en el cuadrante comprendido por: al este Boulevard de León, al oeste Montiel, al norte Clavarino y al oeste Luis N. Palma. Desde las 16 horas el corte se extenderá hacia el oeste hasta calle Patico Daneri.

Los vecinos que residan en la zona podrán continuar circulando de manera peatonal sin inconvenientes, ya que quedará sin afectar el paso por las aceras. En cuanto a quienes deban circular hacia el Camino de la Península, deberán ingresar y salir por calle Clavarino. Se recomienda a los vecinos transitar con precaución por las arterias habilitadas para prevenir congestionamientos, además de tomar recaudos en caso de hacer uso de vehículos que pudieran quedar dentro de la zona de corte.

Vale aclarar que también se recomienda precaución al circular el día sábado por la avenida Cándido Irazusta entre Perón y el Corsódromo, ya que allí se dispuso el estacionamiento para colectivos de los asistentes al recital. La zona estará debidamente señalizada con personal apostado desde el mediodía.

Además, se recomienda transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito en la zona del Puente Méndez Casariego desde la tarde del día sábado. A quienes deban circular en el sentido hacia Pueblo General Belgrano y viceversa, se recomienda hacerlo por la Ruta 136.

Corte en el Paseo del Puerto

Por otro lado, debido a la realización de la Expo Auto Camping TV, el Paseo del Puerto también se verá afectado por cortes de tránsito. El tramo comprendido desde los galpones del puerto hasta la altura de calle Tiscornia permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 8 horas del jueves 30 de abril hasta la culminación del evento el día domingo 3 de mayo. Se trata del sector del Paseo que bordea el río Gualeguaychú.

En cuanto a la venta ambulante, se recuerda que se realizan los controles de rutina pertinentes por parte de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General y de la Dirección de Bromatología.

Desde el Gobierno municipal se solicita la colaboración de los vecinos y turistas, respetando las indicaciones del personal de Tránsito y las fuerzas de seguridad apostadas en los distintos puntos de control para asegurar que ambas jornadas se desarrollen con normalidad.