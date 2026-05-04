Gualeguaychú superó el 90% de ocupación durante el fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día del Trabajador logró el 91% de ocupación en plazas habilitadas registrando una intensa circulación de visitantes en los diversos puntos de interés de la ciudad. Este movimiento turístico benefició tanto a los alojamientos como a las zonas de acampe, gastronomía y comercios locales.

Dos grandes eventos tuvieron lugar en la ciudad que movilizaron la llegada de turistas. La presentación de La Renga en el Espacio Astra que reunió alrededor de 20 mil asistentes provenientes de distintos puntos del país y del exterior, ratificando la capacidad logística de Gualeguaychú para albergar espectáculos de escala internacional. La noche contó además con una destacada intervención artística que vinculó el rock con la identidad local: integrantes del Carnaval del País subieron al escenario para aportar el despliegue y ritmo característico de nuestra fiesta nacional, ofreciendo una postal cultural única ante una multitud.

En paralelo, los Galpones del Puerto fueron sede de la Expo AutoCamping TV, una propuesta que convocó a más de 4.000 familias y aficionados al turismo rodante que se destacó por su carácter internacional, con un 30% de público uruguayo y visitantes de Paraguay y Brasil, quienes disfrutaron de la exhibición de 90 marcas y 22 expositores.

La agenda también dio espacio a la solidaridad y el arte local a través de una iniciativa impulsada por la chocolatería Carpa Azul junto a la muralista Camila Maradona. En este marco, se creó una obra sobre un lienzo de chocolate cuya recaudación, mediante un sorteo a colaboración, será destinada a la Asociación de Sordos y a una institución que acompaña a personas con síndrome de Down. Las piezas continuarán expuestas durante los próximos días en el local de la firma ubicado en el Mercado del Munilla para quienes deseen acercarse y colaborar.

El fin de semana de alta demanda contó con gran coordinación de equipos de diversas áreas municipales que llevaron adelante un operativo integral de servicios: limpieza, acondicionamiento y apoyo logístico antes, durante y después de cada evento, asegurando que los espacios públicos se mantuvieran en condiciones para el disfrute de vecinos y turistas.

El balance general es positivo reafirmando el posicionamiento de Gualeguaychú como una ciudad preparada para grandes eventos durante todo el año marcando la sinergia público-privada como estrategia para el desarrollo turístico.

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