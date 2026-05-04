Davico: “Desde Gualeguaychú siempre vamos a honrar y homenajear a veteranos y caídos de Malvinas”

El intendente Mauricio Davico encabezó el acto homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas en la plaza Sargento Raúl Dimotta, en el marco de la conmemoración por el 44° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Durante la ceremonia, se realizó la entrega del Decreto N.º 1236/2026, mediante el cual fueron declarados Ciudadanos Ilustres los veteranos de guerra de la ciudad y Ciudadanos Ilustres Post Mortem a los héroes caídos.

“Es nuestra obligación como autoridades, como ciudadanos, como argentinos, nunca olvidar todo lo que pasaron ustedes y el resto de nuestros héroes, los que no están y los que hoy están. Nosotros tenemos la obligación de transmitir a nuestros gurises, a nuestros hijos, nietos, sobrinos y a todas las futuras generaciones de qué se trata Malvinas”, expresó el intendente Mauricio Davico. Inmediatamente, dirigiéndose a los veteranos y familiares de caídos en la guerra aseguró: "Desde Gualeguaychú siempre los vamos a honrar y homenajear".

Ricardo Iselli, hermano de Sergio Luis Iselli, fallecido en el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano agradeció a intendente Davico y a la comunidad de Gualeguaychú por su apoyo y recuerdo con el homenaje “a los héroes del crucero General Belgrano y a mi hermano Sergio Luis”. A la vez, recordó “la importancia de mantener viva la memoria y la esperanza de recuperar las Malvinas por vías diplomáticas. Este acto y el reconocimiento a los caídos y sobrevivientes deben perdurar en todo el país”.

Por su parte, Miguel Ángel la paz, sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, manifestó su agradecimiento al Gobierno de Gualeguaychú: “Es para mí un honor ser hoy reconocido por mi ciudad. Gracias a todas las autoridades presentes. Este reconocimiento lo comparto con aquellos 323 camaradas que quedaron a bordo del Crucero ARA General Belgrano, custodiando nuestra soberanía nacional, en el fondo del mar” y mencionó especialmente a “Humberto Giorgi y Sergio Iselli, hijos de nuestra ciudad”, como a su familia, “que fue el pilar fundamental que me acompañó, me dio la fuerza necesaria para salir adelante y poder continuar con mi profesión por más de 35 años”

La actividad contó con la presencia del senador provincial Jaime Benedetti; la directora departamental de Educación, Marta Irazábal de Lando, concejales, funcionarios municipales, autoridades civiles, judiciales, militares, de seguridad, eclesiásticas, representantes del Consulado de la República Oriental del Uruguay, docentes, alumnos y vecinos que acompañaron este momento de memoria y reconocimiento.

La ceremonia incluyó el izamiento de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha a Entre Ríos y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del Crucero ARA General Belgrano, ejecutados por la Banda Militar“Teniente Coronel Saturnino Filomeno Berón”. Luego, se procedió a la colocación de una ofrenda floral al pie de la imagen de Nuestra Señora de Loreto, donde se encuentra la placa recordatoria a Sergio Luis Iselli, tripulante gualeguaychuense del Crucero. Más tarde, Zulma Nicolini leyó un poema de su autoría inspirado en el hundimiento del Ara General Belgrano.

Posteriormente, se dio lectura a los Considerandos del Decreto 1236/2026, donde se remarca que "desde el día 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982 se desarrolló el conflicto bélico que enfrentara a nuestra Nación contra el Reino Unido de Gran Bretaña, donde miles de soldados argentinos defendieron la soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, enfrentamiento que tuvo un impacto significativo en la historia Argentina y dejó una huella profunda en la memoria colectiva de la Nación. Que, entre esos hombres, acudieron muchos ciudadanos de Gualeguaychú, quienes demostraron un valor y coraje excepcional en defensa de la Soberanía Nacional en condiciones adversas, poniendo en riesgo sus vidas actuando con un compromiso inquebrantable hacia la Patria. Que, lamentablemente, allí dejaron su vida en el campo de batalla hombres de honor que lucharon con sacrificio y patriotismo demostrando su amor por la patria y en defensa de todos los ciudadanos argentinos. Que, la historia de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas debe ser preservada y transmitida a todos los ciudadanos de Gualeguaychú y las generaciones venideras, fomentando un sentido patriotismo y respeto por quienes defendieron a la Nación ante el enemigo invasor.

Que, a fin de contribuir con la preservación de la memoria histórica de nuestra comunidad y asegurar no caer en el olvido de quienes arriesgaron su vida por la Patria y reafirmar el derecho soberano que le asiste a la República Argentina sobre las Islas del Atlántico Sur; es justo, adecuado y necesario declararlos como ciudadanos ilustres de la ciudad de Gualeguaychú a nuestros vecinos nativos y residentes que participaron en la Guerra de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, como un reconocimiento a su honor y valentía".

Luego, se realizó la entrega de una copia del decreto y de recordatorios a veteranos y familiares de los caídos, que estuvo encabezada por el intendente Mauricio Davico; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta.

A través de este reconocimiento, el Gobierno de Gualeguaychú declaró Ciudadanos Ilustres a Rubén Humberto Acuña, Miguel Ángel Araujo, Francisco Horacio Arnolfi, Ángel Omar Beatriz, José Emilio Córdoba, Sergio Javier Clarambaux, Carlos Andrés Códrington, Daniel Federico Díaz, Carlos Alberto Fernández, Luis Osvaldo Frávega, Ángel Armando Frías, Jorge Luis Frías, Rubén Oscar García, Abelardo Hipólito Zenón Irigoitia, Jorge Luis Kaczan, Miguel Ángel La Paz, Osvaldo Pedro Lucca, Héctor Miguel Mista, Pedro Ramón Morales, Rubén Luis María Papes, Héctor Adán Pereyra, Oscar Hugo Pérez, Dionisio Heraldo Petizco, Miguel Ángel Pradel, Jorge Miguel Rivas, Segundo Ricardo Rojas, Ángel Bernardo Telma, Miguel Ángel Valenzuela, Mario Isidoro Vera y Pedro Miguel Vergara.

Asimismo, fueron declarados Ciudadanos Ilustres Post-mortem Oscar Alfredo Carlés, Osvaldo José Collazo, Raúl Horacio Dimotta, Luis Miguel Echandi, Sergio Luis Iselli, Carlos Gustavo Mosto y Gregorio Santos Celestino Ventancour, en reconocimiento a su entrega, sacrificio y compromiso con la Patria.

Con la ejecución de la Marcha a Malvinas, a cargo de la banda Militar, cerró una jornada que reafirmó la importancia de sostener la memoria colectiva, reconocer a quienes defendieron la soberanía nacional y malvinizar a las nuevas generaciones, transmitiendo el valor histórico, humano y patriótico de la causa Malvinas.

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